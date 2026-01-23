Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) зіграла матч у третьому раунді Australian Open-2026.

Світоліна з рахунком 7:6(4), 6:3 здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Діаною Шнайдер (№22 WTA) – 7:6(4), 6:3.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. Світоліна виконала 5 подач навиліт, припустилася 5 подвійних помилок.

Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Світоліна в другому колі обіграла представницю Польщі Лінду Климовичову (№134 WTA) – 7:5, 6:1, а Шнайдер здолала австралійку Талію Гібсон (№119 WTA) – 3:6, 7:5, 6:3.

Еліна 13-й раз виступає на Australian Open. Минулого сезону вона дійшла до 1/4 фіналу. До цієї стадії вона також виходила у 2018 та 2019 роках.

Світоліна в 1/8 фіналу протистоятиме або румунці Єлені Габріелі Русе, або ще одній «нейтральній» росіянці Міррі Андрєєвій.

Нагадаємо, 18-річна Йовіч несподівано обіграла Паоліні та вийшла до 1/8 фіналу Australian Open.