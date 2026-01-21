Перша ракетка України Еліна Світоліна пояснила, чому достроково завершила 2025 рік. Українку цитує btu.org.ua:

Якби я змушувала себе догравати сезон до кінця, буквально вичавлюючи з себе останні сили, то, гадаю, я б узагалі не змогла почати цей рік і приїхати грати в Австралію – я була б повністю вичавлена психологічно.

Фізично теж не впевнена, що це було б правильним рішенням, тому що в такому ментальному стані ризик травми значно зростає. Коли ти постійно тиснеш на себе і граєш на найвищому рівні, особливо з моїм стилем гри, ти весь час перебуваєш на межі можливостей.

Для мене було дуже важливо зробити крок назад. Звичайно, мені було трохи сумно, що я не дала собі шансу, можливо, поборотися за Підсумковий турнір або повернутися в топ-10, але це було правильне рішення.

Зараз я бачу, що почуваюся набагато свіжішою. Я готова приймати складні ситуації в матчах. І ті поєдинки, які в мене були в Окленді та тут, показали: коли виникають важкі моменти, я готова прийняти те, що інколи все складається не на твою користь, і тоді потрібно боротися, терпіти, викладатися і шукати спосіб перемогти.