Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у новозеландському Окленді над Сонай Картал. Українку цитує sport.ua:

Все ще багато адреналіну після останнього сету і тай-брейку. Це завжди дуже, дуже складно і важко. Хочу віддати належне Сонай, вона сьогодні грала неймовірно. Я думаю, що сьогодні вона навіть заслуговувала на перемогу більше, ніж я.

Вона дуже хитра тенісистка, і часто було майже неможливо зрозуміти, куди вона спрямує м'яч, які удари вона буде робити.

Так, безумовно, сьогодні для мене це був великий виклик, і мені дійсно довелося підвищувати рівень своєї гри. Я намагалася знайти свій найкращий теніс. Я дуже задоволена тим, як я подавала.

Це дійсно допомогло мені в третьому сеті, тому що вона теж дуже добре подавала, тому мені довелося залишатися на високому рівні і продовжувати боротися і боротися знову. Так що так, я думаю, що це дійсно принесло мені перемогу сьогодні.

Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане американка Іва Йович.