Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 250 в Окленді
У другому раунді Еліна обіграла представницю Великої Британії
близько 1 години тому
Еліна Світоліна / Фото - WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) зіграла матч другого раунда турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія).
Світоліна з рахунком 7:5, 6:4 перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA).
Матч тривав 2 години. За це час Еліна виконала 4 подачі навиліт та припустилася 4 подвійних помилок.
Українка лідирує в особистих зустрічах проти Бултер з рахунком 2:0.
У наступному раунді Світоліна зіграє з найкращою з пари Сонай Картал – Елла Зайдель.
Нагадаємо, що на старті турніру Еліна перемогла ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію – 6:3, 6:1.
Раніше українка Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру в Брісбені.