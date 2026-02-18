Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 9) прокоментувала вольову перемогу над швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчич (WTA 13) у третьому колі турніру WTA 1000 у Дубаї та поділилася емоціями після напруженого матчу.

Українка зізналася, що очікувала складного поєдинку й була змушена змінювати гру вже по ходу зустрічі. Слова наводить ВТУ.

Так, це був важкий матч. Я знала, що Белінда зіграє дуже добре — вона завдає потужних, сильних ударів, тому мені довелося трохи скорегувати свою гру. Я дуже задоволена тим, як діяла, і тим, що змогла повернутися в матч у непростій ситуації. Приємно здобути таку перемогу. Еліна Світоліна

Окремо тенісистка наголосила на особливості протистояння двох мам у турі, підкресливши повагу до спортсменок, які поєднують материнство з професійною кар’єрою.

Це справді особливий момент. Я маю величезну повагу до всіх мам у турі й у спорті загалом. Думаю, це надихає жінок по всьому світу. Те, що роблять мами в спорті, — це приголомшливо. Еліна Світоліна

Після виходу до чвертьфіналу Світоліна зізналася, що наразі не поспішає з підготовкою до наступного матчу й хоче дозволити собі трохи відпочинку.

Зараз хочеться просто насолодитися моментом. Думаю, моя донька ще не спить, тож я проведу з нею трохи часу і постараюся розслабитися. Завтра буде великий матч, але важливо дати собі час порадіти цій перемозі. Еліна Світоліна

Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру у Дубаї.