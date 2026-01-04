Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від ігор у парі з Вінус Вільямс. Українку цитує btu.org.ua:

Буде неймовірно розділити корт із нею. І, знаєте, грати з такою легендою – це велика честь для мене, і я постараюся завтра викластися на всі сто, щоб виграти.

Чи є у нас прізвисько для нашої пари? Поки що ні. Думаю, до цього ми повернемося пізніше (сміється).