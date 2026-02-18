Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про перемогу над Паулою Бадосою у другому колі турніру серії WTA1000 у Дубаї. Українку цитує btu.org.ua.

Про результат поєдинку

Звичайно, мені дуже шкода Паулу. Вона чудовий гравець, і я думаю, що в першому сеті ми показали класний теніс. Зрозуміло, я дуже засмучена через її травму. Сподіваюся, вона зможе відновитися і буде готовою до американської серії турнірів.

Перший сет був дуже важким. Проти Паули завжди непросто грати: вона діяла здорово, відмінно подавала. Тож я намагалася реагувати, чіплятися за цей сет і, на щастя, виграла його.

Про гру на турнірі в Дубаї, де двічі ставала чемпіонкою

Із цим турніром у мене пов'язано багато чудових спогадів: саме тут я колись уперше увійшла в топ-10, а тепер повернулася сюди знову вже в статусі гравця першої десятки. Тож це особливий турнір для мене й особливе місто. Я обожнюю тут грати. І, звісно, приємно бачити вболівальників, а також українців на трибунах. Це дуже важливий для мене турнір, і я рада, що пройшла далі.

Про вечірку гравців у Дубаї

Я заходила туди вчора. Завжди приємно зайнятися чимось ще, крім тенісу. Вечірка проходила прямо тут, поруч зі стадіоном, на траві – відмінний момент для всіх. Була дійсно класна атмосфера.

Нагадаємо, що наступною суперницею Світоліної стане олімпійська чемпіонка Белінда Бенчич.