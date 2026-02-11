Світоліна зупинилася в 1/8 фіналу турніру в Досі
Українка програла у двох сетах анні калінській
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) завершила виступ на турнірі серії WTA 1000 у Досі (Катар).
У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка поступилася «нейтральній» анні калінській (28 WTA) у двох сетах. Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин.
Упродовж матчу Світоліна виконала п’ять ейсів, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала один із двох зароблених брейк-пойнтів.
WTA 1000 Доха. 1/8 фіналу
Анна Калінская – Еліна Світоліна (Україна) – 6:4, 6:3
