Визначилася перша суперниця Еліни Світоліної на турнірі у Дубаї
Українка вийде на корт проти Паули Бадоси
1 день тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) дізналася ім'я першої суперниці на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ). Повідомляє ВТУ.
Українка розпочне виступи з другого раунду, де зустрінеться з представницею Іспанії Паулою Бадосою (70 WTA). У першому колі змагань іспанка за 1 годину і 46 хвилин переграла чешку Катерину Синякову (42 WTA).
Раніше тенісистки зустрічалися на корті двічі.
