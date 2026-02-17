Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) вдало стартувала на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У матчі другого раунду українка зустрічалася з іспанкою Паулою Бадосою (70 WTA). На початку поєдинку Світоліна поступалася 1:4 у першому сеті, однак зуміла переламати хід гри, вигравши п’ять геймів поспіль.

Після завершення партії Бадоса викликала на корт фізіотерапевта та згодом відмовилася продовжувати матч.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 фіналу

Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) – 4:6, (відмова, Бадоса)

У третьому колі турніру в Дубаї Світоліна зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич (13 WTA).

