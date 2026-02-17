Світоліна вийшла до третього кола турніру у Дубаї на відмові Бадоси
Іспанська тенісистка після першого сету викликала на корт фізіотерапевта
близько 11 годин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) вдало стартувала на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).
У матчі другого раунду українка зустрічалася з іспанкою Паулою Бадосою (70 WTA). На початку поєдинку Світоліна поступалася 1:4 у першому сеті, однак зуміла переламати хід гри, вигравши п’ять геймів поспіль.
Після завершення партії Бадоса викликала на корт фізіотерапевта та згодом відмовилася продовжувати матч.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 фіналу
Паула Бадоса (Іспанія) – Еліна Світоліна (Україна) – 4:6, (відмова, Бадоса)
У третьому колі турніру в Дубаї Світоліна зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич (13 WTA).
Соболєва поступилася сіяній на старті турніру у Франції.