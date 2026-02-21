Світоліна розповіла, що є найважливішим перед фіналом «тисячника» з Пегулою
Українка зізналася, що добре знає суперницю
близько 8 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від фінального матчу турніру серії WTA1000 у Дубаї з Джессікою Пегулою. Українку цитує btu.org.ua:
Так, ми вже грали кілька разів, тож добре знаємо гру один одного. Вона зараз показує хороший теніс – я трохи подивилася її півфінал. Тепер для мене головне – відновитися і підготуватися до фіналу.
