Ястремська не змогла подолати перше коло US Open-2025
Українка програла анастасії павлюченковій
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA, 31) завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США-2025.
У першому колі українка у трьох сетах поступилася росіянці анастасії павлюченковій.
Поєдинок між павлюченковою та Ястремською тривав 2 години 40 хвилин. За цей час росіянка виконала три ейси, допустила шість подвійних помилок і реалізувала два з трьох брейк-поїнтів.
Ястремська записала на свій рахунок 12 подач навиліт, 11 подвійних помилок та використала один з трьох шансів на брейк.
US Open 2025. 1/64 фіналу
анастасія павлюченкова – Даяна Ястремська (Україна) – 7:6(5), 6:7(5), 4:6
Раніше припинила боротьбу на US Open Юлія Стародубцева.