Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA, 31) завершила виступ на Відкритому чемпіонаті США-2025.

У першому колі українка у трьох сетах поступилася росіянці анастасії павлюченковій.

Поєдинок між павлюченковою та Ястремською тривав 2 години 40 хвилин. За цей час росіянка виконала три ейси, допустила шість подвійних помилок і реалізувала два з трьох брейк-поїнтів.

Ястремська записала на свій рахунок 12 подач навиліт, 11 подвійних помилок та використала один з трьох шансів на брейк.

US Open 2025. 1/64 фіналу

анастасія павлюченкова – Даяна Ястремська (Україна) – 7:6(5), 6:7(5), 4:6

Раніше припинила боротьбу на US Open Юлія Стародубцева.