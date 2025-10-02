Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із французькими тенісистами Жілем Сімоном, Рішаром Гаске та Жо-Вільфрідом Цонгою записали відеоролик на підтримку Гаеля Монфіса, який оголосив про завершення кар’єри у 2026 році.

У відео, опублікованому напередодні останнього сезону Монфіса, тенісисти тепло висловилися про його досягнення та побажали насолодитися фінальним етапом професійної кар’єри.

Сімон, Гаске, Цонга та Монфіс відомі як «нові мушкетери» – найуспішніші французькі тенісисти початку XXI століття.

Монфіс, півфіналіст двох турнірів Grand Slam, одружений зі Світоліною з 2021 року. У 2022 році в пари народилася донька Скай.

Нагадаємо, раніше чоловік Світоліної оголосив про завершення кар’єри у 2026 році.