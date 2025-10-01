«Ми тебе любимо». Світоліна звернулася до Монфіса після його рішення піти з тенісу
Українка зізналася, що чекає на новий життєвий розділ поруч із чоловіком
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) у коментарях в Instagram відреагувала на заяву свого чоловіка, 39-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса (53 ATP), про намір завершити кар’єру наступного року.
Не можу дочекатися, щоб розпочати цей новий розділ з тобою. Ми тебе любимо.
Монфіс: «Це останній раз, коли я тут виступив».