Чоловік Світоліної оголосив про завершення кар’єри у 2026 році
Гаель Монфіс наступного року попрощається з тенісом
близько 1 години тому
39-річний французький тенісист Гаель Монфіс (53 ATP) повідомив в Instagram, що наступний сезон стане для нього останнім у професійному спорті.
Я вперше взяв ракетку у два з половиною роки, а професійно почав грати у 18. Після святкування 39-річчя я вирішив, що 2026 рік стане фінальним у моїй кар’єрі. Це був привілей – перетворити свою пристрасть на професію.
Тенісист подякував дружині Еліні Світоліній, доньці Скай, родині, друзям, тренерам та вболівальникам, окремо згадавши своїх партнерів по поколінню – Жо-Вільфріда Цонгу, Жиля Сімона та Рішара Гаске.
Монфіс визнав, що йому так і не вдалося виграти турнір Grand Slam, проте він не шкодує про свою 21-річну кар’єру:
Мені пощастило грати у золотий вік тенісу проти таких легенд, як Федерер, Надаль, Джокович та Маррей. Навіть поразки від них відчувалися епічно.
Монфіс: «Це останній раз, коли я тут виступив».