Ціціпас віддав належне Монфісу після оголошення про завершення кар’єри
Стефанос високо оцінив гру французького тенісиста
близько 3 годин тому
Грецький тенісист Стефанос Ціціпас (27 ATP) прокоментував рішення 39-річного французького спортсмена Гаеля Монфіса піти з великого тенісу.
У соціальних мережах Ціціпас поділився фрагментом їхнього матчу на турнірі UTC Tour, де Монфіс продемонстрував яскраву гру і заробив очко.
Удары Гаеля Монфіса були настільки видовищними, що для мене було честю приймати їх.
