Сергій Разумовський

Перед стартом одиночного турніру Вімблдону-2026 у світовому рейтингу WTA відбулися зміни в позиціях українських тенісисток. Найвище серед представниць України, як і раніше, перебуває Еліна Світоліна, яка підходить до трав’яного Грендслему в статусі восьмої ракетки світу.

Ще одна українка, яка залишається серед найсильніших тенісисток планети, — Марта Костюк. Вона посідає 13-те місце у світовому рейтингу та перебуває зовсім поруч із першою десяткою. До Вімблдону Костюк підходить після успішного ґрунтового відрізка сезону, хоча при цьому пропустила підготовчі турніри на трав’яному покритті.

Помітні зміни сталися і серед інших українок, які виступлять в основній сітці турніру. Олександра Олійникова втратила чотири позиції та тепер розташовується на 53-му місці з 1114 очками. Юлія Стародубцева займає 55-ту сходинку рейтингу, маючи у своєму активі 1077 очок.

Позитивну динаміку продемонструвала Ангеліна Калініна, яка піднялася на чотири позиції й тепер є 66-ю ракеткою світу. В її активі 1008 рейтингових очок. Натомість Даяна Ястремська втратила одну позицію та опустилася на 67-ме місце, маючи 995 очок.

Також невеликий прогрес показала Дар'я Снігур. Вона піднялася на одну сходинку та посідає 77-ме місце у світовому рейтингу WTA. На рахунку української тенісистки 928 очок.

Рейтинг українок перед стартом Вімблдону-2026:

8. Еліна Світоліна — 4471 очко

13. Марта Костюк — 3156 очок

53. Олександра Олійникова — 1114 очок

55. Юлія Стародубцева — 1077 очок

66. Ангеліна Калініна — 1008 очок

67. Даяна Ястремська — 995 очок

77. Дар'я Снігур — 928 очок

Отже, одразу сім українок розпочнуть виступи на Вімблдоні-2026, маючи різні позиції у світовій класифікації, а найкращі шанси за рейтингом серед них мають Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Раніше Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Wimbledon-2026.