Подрез завершила виступи у кваліфікації Wimbledon-2026
Українка програла у двох сетах суперниці з Узбекистану
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Вероніка Подрез (144 WTA) завершила боротьбу у кваліфікації третього турніру Grand Slam у сезоні — Wimbledon-2026.
У півфіналі відбіркового турніру 19-річна українка у двох сетах програла першій сіяній Марії Тимофєєвій (92 WTA) з Узбекистану. Поєдинок тривав 1 годину та 35 хвилин.
Wimbledon-2026. Кваліфікація. Півфінал
Вероніка Подрез (Україна) — Марія Тимофєєва (Узбекистан) — 4:6, 2:6
Для Подрез цей виступ став другим у кар'єрі в межах відбіркових раундів на турнірах серії Grand Slam.
За участь українська тенісистка отримає 20 рейтингових очок та 32 000 фунтів стерлінгів призових.
Світоліна знялася з турніру у Бад-Гомбурзі через ушкодження.
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