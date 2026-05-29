Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала майбутній поєдинок третього кола Roland Garros-2026, де її суперницею стане нейтральна тенісистка з росії діана шнайдер.

Українка відверто висловилася про політичну позицію суперниці та різко розкритикувала міжнародну тенісну спільноту за ігнорування фактів підтримки війни російськими спортсменами. Під час спілкування з журналістами Олійникова продемонструвала докази участі шнайдер у пропагандистських заходах та її активності у соцмережах.

На корті це на мене не впливає, тому що те, що ми робимо – це спортивний виступ. В один день виграє один гравець, в інший день – інший. У цьому немає нічого особливого.

Що тут дійсно серйозно – сам факт, що цей матч узагалі відбудеться. Тому що діана шнайдер – людина, яка брала участь у турнірі «Газпрому». І так, якщо хочете побачити – ось фотографія, якщо я можу вам показати. Це вона на фотографії на турнірі «Газпрому».

«Газпром» – це компанія, яка фінансує військові злочини.

І грати на турнірі, який фінансує табори для дітей… Для мене це те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо на турнірі, організованому компанією, яка побудувала Освенцим. Для мене немає жодної різниці. І те, що всі мовчать про те, що зробила ця людина – це безумство. Вона також ставила лайки публікаціям російських пропагандистів. Ось тут є скріншоти, можливо, я можу збільшити або потім відправити вам, якщо хочете подивитися.

А я людина, яка страждає просто через те, що перебуває вдома. Мій будинок атакують за гроші «Газпрому». Вони платять за дрони, які атакують моє місто. А завтра з цього матчу зроблять шоу.

То чи справді важливо, хто завтра сильніше вдарить форхендом? Чи важливішим є той факт, що ми тут ігноруємо такі речі?