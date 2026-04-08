Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про кадрові втрати у збірній Польщі напередодні матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Українку цитує btu.org.ua:

Я б не сказала, що це зробить ситуацію простіше. Звісно, що Іга зараз не в найкращій формі, можна так сказати, але, звісно, що на ґрунті вона класно грає. Команда така, як є. Ми не можемо не віддавати їм належне. Вони грають вдома, вони будуть класти покриття під себе. Тому буде важкий матч. Перший день завжди дуже емоційно важкий, нервовий максимально. Було б добре його гарно розпочати, а далі вже будемо на досвіді (сміється). Можу сказати, що у нас – і у мене, і у Марти, і у сестер – є досвід. Ми вже знаємо, чого очікувати, коли їдемо на Кубок Біллі Джин Кінг. Буде нервово, але ми готові до цього. Зараз я тренуюсь тут у Києві, щоб бути у класной формі і принести перемогу для України.