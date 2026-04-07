Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) розповіла, що для неї означають виступи у складі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

«Кожен рік він різний, але нічого не змінюється – для мене це завжди неймовірні відчуття, які я отримую. Букет різних емоцій. Головне – це те, що ти граєш за свою країну. Для мене це найголовніше. Для спортсмена, коли ти виходиш і в тебе позаду написано Україна – це до мурах.

Для мене це найголовніше в моїй карʼєрі – грати за збірну чи грати на Олімпіаді. Я завжди намагаюсь підійти до цього і бути в найкращій своїй формі. Звісно, що не завжди це можливо, тому що є багато інших турнірів. Але для мене це, мабуть, найголовніший турнір, який є».