Світоліна втратила позицію, Костюк та Ястремська піднялися у рейтингу WTA
У нижній части топ-10 рейтинг-листа відбулися зміни
близько 1 години тому
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Жасмін Паоліні та Єлена Рибакіна піднялися на дві позиції, у той час як Медісон Кіз та мірра андрєєва втратили 1 та 3 місця відповідно.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 14 сходинку, Марта Костюк та Даяна Ястремська тепер посідають 27 та 28 місця у світовому рейтингу.
Оновлений рейтинг WTA:
1. аріна соболенко – 10390 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 8703
3. Корі Гауфф (США) – 7863
4. Аманда Анісімова (США) – 5914
5. Джессіка Пегула (США) – 5183
6. Жасмін Паоліні (Італія, +2) – 4525
7. Єлена Рибакіна (Казахстан, +2) – 4505
8 . Медісон Кіз (США, -1) – 4395
9. мірра андрєєва (-3) – 4319
10. єкатеріна алєксандрова – 3375
…
14. Еліна Світоліна (Україна, -1) – 2606
27. Марта Костюк (Україна, +1) – 1659
28. Даяна Ястремська (Україна, +2) – 1604
112. Юлія Стародубцева (Україна, +19) – 671
139. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 560
159. Ангеліна Калініна (Україна, -1) – 462
170. Дар’я Снігур (Україна, +4) – 435
262 . Анастасія Соболєва (Україна, +3) – 262