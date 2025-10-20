Олег Шумейко

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Жасмін Паоліні та Єлена Рибакіна піднялися на дві позиції, у той час як Медісон Кіз та мірра андрєєва втратили 1 та 3 місця відповідно.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 14 сходинку, Марта Костюк та Даяна Ястремська тепер посідають 27 та 28 місця у світовому рейтингу.

Оновлений рейтинг WTA:

1. аріна соболенко – 10390 очок

2. Іга Свьонтек (Польща) – 8703

3. Корі Гауфф (США) – 7863

4. Аманда Анісімова (США) – 5914

5. Джессіка Пегула (США) – 5183

6. Жасмін Паоліні (Італія, +2) – 4525

7. Єлена Рибакіна (Казахстан, +2) – 4505

8 . Медісон Кіз (США, -1) – 4395

9. мірра андрєєва (-3) – 4319

10. єкатеріна алєксандрова – 3375

…

14. Еліна Світоліна (Україна, -1) – 2606

27. Марта Костюк (Україна, +1) – 1659

28. Даяна Ястремська (Україна, +2) – 1604

112. Юлія Стародубцева (Україна, +19) – 671

139. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 560

159. Ангеліна Калініна (Україна, -1) – 462

170. Дар’я Снігур (Україна, +4) – 435

262 . Анастасія Соболєва (Україна, +3) – 262