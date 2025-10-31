Світоліна зізналася, які зміни сталися у її житті після народження доньки
Еліна розповіла, що почала набагато більше цінувати сніданки
12 хвилин тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як змінилося її життя після народження доньки Скаї. Слова тенісистки наводить btu.org.ua.
Про зміни в рутині після народження дочки
Мій розпорядок особливо не змінився. Під час турнірів я все одно прокидаюся рано. Але тепер ранки стали особливими, тому що я снідаю з дочкою. Це дуже милий момент, який ми проводимо разом, коротка тиша перед тим, як почнеться божевільний ритм дня. Вона йде в парк, я – на матч, і все знову набирає обертів. Але ранок – це наш особливий час, коли ми по-справжньому близькі.
Про моменти, коли дочка проявляє характер
У неї однозначно є характер, сильний характер. Кожен день вона каже мені і Гаелю, що вона буде одягати сьогодні. Вона точно знає, який одяг хоче вибрати. Вона обожнює кольори, метеликів, всі ці «дівчачі» речі. Коли я купую щось без неї, відправляю фото Гаелю, а він показує їй – і вона вирішує, подобається їй чи ні. Вона дуже товариська. Я згадую себе, і я була зовсім не така, я боялася дітей, боялася дорослих. Так що, це, напевно, у неї від Гаеля. Вона легко спілкується з усіма, вона дуже відкрита. Її дитинство – зовсім не таке, як у мене.
Про зв'язок мама-дочка
Вона особлива, звичайно. Я дуже ціную ті моменти, коли я відчуваю, що ми тільки вдвох, у своєму маленькому світі.
Світоліна також розповіла, що іноді Гаель Монфіс ускладнює їй життя.
Поділитись