Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як змінилося її життя після народження доньки Скаї. Слова тенісистки наводить btu.org.ua.

Про зміни в рутині після народження дочки

Мій розпорядок особливо не змінився. Під час турнірів я все одно прокидаюся рано. Але тепер ранки стали особливими, тому що я снідаю з дочкою. Це дуже милий момент, який ми проводимо разом, коротка тиша перед тим, як почнеться божевільний ритм дня. Вона йде в парк, я – на матч, і все знову набирає обертів. Але ранок – це наш особливий час, коли ми по-справжньому близькі.

Про моменти, коли дочка проявляє характер

У неї однозначно є характер, сильний характер. Кожен день вона каже мені і Гаелю, що вона буде одягати сьогодні. Вона точно знає, який одяг хоче вибрати. Вона обожнює кольори, метеликів, всі ці «дівчачі» речі. Коли я купую щось без неї, відправляю фото Гаелю, а він показує їй – і вона вирішує, подобається їй чи ні. Вона дуже товариська. Я згадую себе, і я була зовсім не така, я боялася дітей, боялася дорослих. Так що, це, напевно, у неї від Гаеля. Вона легко спілкується з усіма, вона дуже відкрита. Її дитинство – зовсім не таке, як у мене.

Про зв'язок мама-дочка

Вона особлива, звичайно. Я дуже ціную ті моменти, коли я відчуваю, що ми тільки вдвох, у своєму маленькому світі.

