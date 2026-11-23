Світоліна звинуватила росіянку, що залишила її без «золота» Підсумкового турніру, в провокації
Що сказала українка?
Еліна Світоліна назвала провокацією слова «нейтральної» тенісистки мірри андрєєвої під час нагородження на Підсумковому турнірі
Після фінального матчу Підсумкового турніру андрєєва звернулася до Світоліної зі словами підтримки. Російська тенісистка відзначила успішне повернення українки до змагань після народження доньки та назвала її чудовою мамою.
Відсутність позитивної реакції з боку Світоліної спричинила хвилю критики на адресу українки в соціальних мережах. В коментарі для «Суспільне Спорт» тенісистка пояснила, що не приховувала розчарування через поразку у фіналі. Вона також зазначила, що сприйняла звернення суперниці як провокацію.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Звісно, мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче — ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати.
Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно.
Раніше стали відомі потенційні суперники збірної України в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг-2027.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026.