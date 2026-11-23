Сергій Разумовський

Еліна Світоліна назвала провокацією слова «нейтральної» тенісистки мірри андрєєвої під час нагородження на Підсумковому турнірі

Після фінального матчу Підсумкового турніру андрєєва звернулася до Світоліної зі словами підтримки. Російська тенісистка відзначила успішне повернення українки до змагань після народження доньки та назвала її чудовою мамою.

Відсутність позитивної реакції з боку Світоліної спричинила хвилю критики на адресу українки в соціальних мережах. В коментарі для «Суспільне Спорт» тенісистка пояснила, що не приховувала розчарування через поразку у фіналі. Вона також зазначила, що сприйняла звернення суперниці як провокацію.