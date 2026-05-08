Теніс без білорусі та рф. ITF проігнорувала рекомендації МОК
Міжнародна федерація тенісу зберегла чинний статус санкцій проти агресорів
близько 3 годин тому
Міжнародна федерація тенісу (ITF) залишила в силі відсторонення федерацій білорусі та рф, попри рекомендації МОК щодо зняття санкцій.
В організації наголосили, що статус членства білоруської тенісної федерації розглянуть не раніше жовтня на щорічних загальних зборах (AGM Council).
Міжнародна федерація тенісу підтверджує, що заява МОК не змінює її позиції щодо відсторонення тенісних федерацій білорусі та росії, яке залишається чинним.
Статус членства білоруської тенісної федерації буде розглянуто на щорічних загальних зборах ITF у жовтні Радою країн-членів ITF (AGM Council) відповідно до конституційної процедури ITF.
Нагадаємо, напередодні виконком МОК закликав спортивні федерації допустити представників білорусі до змагань.
