Сергій Лапін, директор команди володаря титулів у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), для Sky Sports прокоментував можливий бій українця з чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) за звання абсолютного чемпіона.

«Якщо Фабіо Вордлі доведе свою майстерність на найвищому рівні, він, безсумнівно, зможе претендувати на цю розмову [про об’єднавчий бій].

Стати триразовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі було б чимось історичним, а Олександра завжди мотивують найбільші виклики.

Водночас ми не будуємо своїх планів навколо одного імені чи одного результату. У дивізіоні є кілька сильних претендентів, і ми зосереджуємося на наймасштабніших та найважливіших поєдинках, які тільки можливі.

Якщо це буде Вордлі, то, потенційно, це буде бій за звання абсолютного чемпіона. Якщо це буде Агіт Кабаєл, то, швидше за все, буде захист титулу.

Але ми не любимо забігати занадто далеко вперед. Зараз у нас попереду бій з Ріко Верховеном, і вся наша увага зосереджена саме на ньому.

Олександр уже досяг того,що вдалося лише одиницям в історії, тож тепер не йдеться про гонитву за титулами заради них самих.

Протягом багатьох років Олександр приймав поєдинки, зважаючи переважно на їхню спортивну цінність, часто не звертаючи уваги на бізнес-аспект. Він будував свою спадщину.

Тепер все інакше. На цьому етапі важливі як спортивні, так і бізнес-фактори. Він також хоче залишити після себе тривалий слід у спорті та допомогти наступному поколінню бійців розвиватися завдяки таким проєктам, як Ready To Fight.

Його рухає прагнення до величі в широкому сенсі – приймати найбільші виклики, залишатися на найвищому рівні та продовжувати випробовувати себе у змаганнях з найкращими».