Володимир Кириченко

Нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко (№1 WTA) розповіла про своє ставлення до того, що їй задають питання про політику та війну в Україні.

Був момент на Roland Garros, коли на тебе просто тиснули питаннями про політику.

«Це було кілька років тому».

Я не хочу змушувати тебе робити якісь офіційні заяви, як це робили вони, але мені цікаво, чого ти навчилася завдяки тому досвіду, коли тебе просили висловитися про свій уряд або про те, що ти думаєш про певні геополітичні моменти.

«На той момент я була не згодна з тим, як люди накидалися на мене. Це був дуже складний момент. І це ж очевидно, що не ніхто хоче цієї війни, з жодної зі сторін: ні росіяни, ні білоруси, ні українці.

І було справді важко через те, що я мусила щось говорити, мусила висловлювати свою думку. Але ж я не експерт, так? Навіщо мені взагалі про це говорити? І бачити, як інші гравці говорять про такі речі й закидають це нам, ніби ми маємо до цього якесь відношення — це був божевільний і напружений момент. Я була молодою, розумієш... Тобто я і зараз молода, я знаю, але все ж — скільки мені було, коли це сталося чотири роки тому? Років 23 чи щось таке. Що я знаю про політику? Навіщо ви мене про все це питаєте?

Всі ці медійники... Я думаю, вони просто... Я не знаю, навіщо їм питати про це спортсменів. Тож це був важкий момент».

Нагадаємо, у 2020 році Соболенко підписала провладний лист на підтримку Олександра Лукашенка.

