«Виграти першу медаль для України…» Світоліна назвала найкращий матч у кар’єрі
Українка виділила гру за бронзу Олімпіади-2020
близько 1 години тому
Титулована тенісистка Еліна Світоліна відповіла, який матч вважає найкращим у своїй кар’єрі. Українку цитує btu.org.ua:
Бронзовий матч у Токіо. Відігратися після поразки в першому сеті і виграти першу медаль для України в тенісі – це був дуже особливий момент для мене.
Відзначимо, що у грі за бронзу Олімпійськи ігор-2020 у Токіо Світоліна переграла Єлену Рибакіну 1:6, 7:6 (5), 6:4.
Також Еліна назвала найскладнішу суперницю у кар’єрі.
