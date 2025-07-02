Всі три українcькі тенісиситки у другому колі Wimbledon зіграють з «нейтралками»
Першою розпочне Світоліна
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - Yahoo
Всі три українки, які вийшли до другого кола Wimbledon-2025 зіграють з нейтральними спортсменками.
Еліна Світоліна (№13 WTA) зустрінеться з тенісисткою з білоруським паспортом – Олександрою Саснович (№107 WTA). Матч відбудеться 2 липня.
Даяна Ястремська (№42 WTA) зіграє проти Анастасії Захарової (№95 WTA), а Юлія Стародубцева (№68 WTA) – з Людмилою Самсоновою (№19 WTA). Обидві суперниці мають російські паспорти. Матчі відбудуться 3 липня.
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