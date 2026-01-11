Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) здобула перемогу на турнірі категорії WTA-250 в Окленді (Нова Зеландія), обігравши у фіналі китаянку Ван Синьюй (57 WTA) з рахунком 6:3, 7:6 (8:6).

Для українки це вже 19-й титул у професійній кар’єрі.

Після тріумфу Світоліна поділилася емоційним постом у соціальних мережах, наголосивши, що цей трофей має особливе значення для неї.

Цей трофей — не просто цифра. Це подорож — у сльозах, виснаженні, сумнівах і вірі, яка не дає зупинитися. Кінець 2025 року був для мене непростим. Були моменти, коли здавалося, що сил не залишилося. Але саме люди навколо підтримували мене, коли цього не могла зробити я.

Дякую моїй команді за професіоналізм, терпіння і віру, навіть коли я сумнівалася у собі. Дякую родині за любов, яка сильніша будь-якого результату. Дякую друзям за підтримку, за те, що завжди поруч, не лише у моменти перемог. Горжусь, що після такого складного періоду змогла повернутися і знову перемогти. У кожного трофея є своя історія. Цей трофей говорить про серце, витримку та мужність повернутися.