Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в друге коло турніру WTA 500 в Істборні. Після перемоги над Барборою Крейчиковою вона зізналася, що нервувала через перенесення гри:

Барбора – чудова людина, я знаю її багато років і вона не змінилася за цей час, навіть незважаючи на те, що виграла багато турнірів Grand Slam.

Я добре відчувала свою гру, хоча у першому сеті мені трохи не щастило. На корті створювалися тіні через нерівномірне сонячне світло і до того ж я сильно нервувала, тому що, здається, тільки один раз у моїй кар'єрі матч переносили на наступний день.

Я погано спала, з самого ранку була напруженою та боялася, що просто розгублю енергію. Тож дуже щаслива, що пройшла до наступного кола».