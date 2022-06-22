Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Таппара - Векше

Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»

Українка пройшла в друге коло в Істборні
Теніс WTA
09:26
Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в друге коло турніру WTA 500 в Істборні. Після перемоги над Барборою Крейчиковою вона зізналася, що нервувала через перенесення гри:

«Очевидно, для мене це дуже особлива перемога. У мене були важкі поразки у матчах із суперницями з топ-20 у минулому і лише одна перемога, тому я була дуже рада, що вчора виграла другий сет та отримала шанс продовжити цей матч.

Барбора – чудова людина, я знаю її багато років і вона не змінилася за цей час, навіть незважаючи на те, що виграла багато турнірів Grand Slam.

Я добре відчувала свою гру, хоча у першому сеті мені трохи не щастило. На корті створювалися тіні через нерівномірне сонячне світло і до того ж я сильно нервувала, тому що, здається, тільки один раз у моїй кар'єрі матч переносили на наступний день.

Я погано спала, з самого ранку була напруженою та боялася, що просто розгублю енергію. Тож дуже щаслива, що пройшла до наступного кола».

Також в друге коло в Істборні пройшли Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.

Джерело: btu.org.ua Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Марта Костюк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
Теніс WTA
21 червня 17:17
Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву
Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву
Теніс WTA
21 червня 07:44
Калініна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA. Ястремська обійшла Костюк
Калініна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA. Ястремська обійшла Костюк
Теніс WTA
20 червня 10:23
1
Костюк знищила срібну призерку Олімпіади-2020 на старті турніру в Великій Британії
Костюк знищила срібну призерку Олімпіади-2020 на старті турніру в Великій Британії
Теніс WTA
19 червня 20:30
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Теніс WTA
13 червня 11:52
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Теніс Grand Slam
31 травня 17:09

Новини: Теніс

Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»
Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»
WTA
09:26
Завацька успішно стартувала в кваліфікації Wimbledon
Завацька успішно стартувала в кваліфікації Wimbledon
Grand Slam
21 червня 22:59
Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні
Неймовірна Калініна дотиснула топову Саккарі в другому раунді турніру в Істборні
WTA
21 червня 22:54
Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022
Байндль не змогла виграти в першому раунді кваліфікації Wimbledon-2022
Grand Slam
21 червня 19:14
Цуренко несподівано засмутила Рибакіну в другому раунді турніру WTA в Істборні
Цуренко несподівано засмутила Рибакіну в другому раунді турніру WTA в Істборні
WTA
21 червня 17:42
Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
WTA
21 червня 17:17
Калініна вперше в кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома. І відразу на Wimbledon
Калініна вперше в кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома. І відразу на Wimbledon
Grand Slam
21 червня 16:11
Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022
Снігур без особливих проблем подолала стартовий бар'єр кваліфікації WImbledon-2022
Grand Slam
21 червня 15:23
Тоні Надаль: «Рафаель буде одним з фаворитів на Wimbledon»
Тоні Надаль: «Рафаель буде одним з фаворитів на Wimbledon»
Grand Slam
21 червня 14:30
Всі новини

Популярні новини

Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини