У Києві через ракетну атаку росіян постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського
Люди пошкоджень не зазнали
Світоліна та Стаховський / Фото - ВТУ
SVITO Padel Club у Києві, який заснували зіркові українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на місто.
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Клуб постраждав від вибухової хвилі. Люди не зазнали ушкоджень, про це повідомили на офіційній сторінці SVITO Padel Club в Instagram.
У ніч на 8 вересня російська армія вдарила по Києву реактивними БПЛА і балістикою.
Нагадаємо, Світоліна програла росіянці Калінській і опинилася за бортом US Open-2026.