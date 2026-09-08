SVITO Padel Club у Києві, який заснували зіркові українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський , зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки на місто.

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Клуб постраждав від вибухової хвилі. Люди не зазнали ушкоджень, про це повідомили на офіційній сторінці SVITO Padel Club в Instagram.

SVITO Padel Club / Фото - Instagram

У ніч на 8 вересня російська армія вдарила по Києву реактивними БПЛА і балістикою.

Нагадаємо, Світоліна програла росіянці Калінській і опинилася за бортом US Open-2026.