«Я вдячна за підтримку, яку отримала.

Ви вийшли до півфіналу змішаного парного розряду разом зі своїм чоловіком Гаелем. Наскільки корисним було вийти тут на найбільші корти US Open, відчути адреналін і провести кілька матчів?

«Це був чудовий досвід. Звісно, це були дуже нервові матчі та справжня боротьба. Ми здобули кілька чудових перемог. І, звісно, я була трохи засмучена поразкою у півфіналі. Але нам справді дуже сподобалася ця боротьба. І так, на жаль, це був наш перший і останній раз».

Також Еліна розповіла про підтримку батьків.

«Я впевнена, що мої батьки стежать за матчами, не сплять у Європі, а також дивляться з України. Потім вони надсилають мені повідомлення про те, що дивилися матчі та підтримували мене.

Це просто неймовірно. І я дуже вдячна за всю підтримку, яку отримала».