Світоліна – про старт на US Open-2026: «Була трохи засмучена поразкою у півфіналі міксту»
Українська тенісистка прагнула здобути титул разом зі своїм чоловіком
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) прокоментувала старт на Відкритому чемпіонаті США-2026.
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«Я вдячна за підтримку, яку отримала.
Ви вийшли до півфіналу змішаного парного розряду разом зі своїм чоловіком Гаелем. Наскільки корисним було вийти тут на найбільші корти US Open, відчути адреналін і провести кілька матчів?
«Це був чудовий досвід. Звісно, це були дуже нервові матчі та справжня боротьба. Ми здобули кілька чудових перемог. І, звісно, я була трохи засмучена поразкою у півфіналі. Але нам справді дуже сподобалася ця боротьба. І так, на жаль, це був наш перший і останній раз».
Також Еліна розповіла про підтримку батьків.
«Я впевнена, що мої батьки стежать за матчами, не сплять у Європі, а також дивляться з України. Потім вони надсилають мені повідомлення про те, що дивилися матчі та підтримували мене.
Це просто неймовірно. І я дуже вдячна за всю підтримку, яку отримала».
Нагадаємо, першому колі US Open-2026 Світоліна здобула перемогу над аргентинкою Соланою Сьєррою.
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