Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла матч третього раунду US Open-2026.

Українка з рахунком 3:6, 6:2, 3:6 поступилася нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Калінській (№23 WTA).

Матч тривав 1 годину і 54 хвилини. Українка подала 4 рази навиліт, зробила 4 подвійні помилки, використала 6/8брейк-пойнтів та відіграла 5/12 брейк-пойнтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 14 віннерів та припустилася 21 невимушеної помилки.

Це була їхня шоста очна зустріч. Світоліна веде у протистоянні – 4:2.