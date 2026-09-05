Світоліна програла росіянці Калінській і опинилася за бортом US Open-2026
Еліна знову програла в третьому колі американського мейджора
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла матч третього раунду US Open-2026.
Українка з рахунком 3:6, 6:2, 3:6 поступилася нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Калінській (№23 WTA).
Матч тривав 1 годину і 54 хвилини. Українка подала 4 рази навиліт, зробила 4 подвійні помилки, використала 6/8брейк-пойнтів та відіграла 5/12 брейк-пойнтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 14 віннерів та припустилася 21 невимушеної помилки.
Це була їхня шоста очна зустріч. Світоліна веде у протистоянні – 4:2.
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Еліна у другому колі обіграла австралійку Маю Джоїнт (№72 WTA) – 6:2, 6:7, 6:4. Калінська здолала китаянку Ван Сінюй (№43 WTA).
Світоліна брала участь в основній сітці US Open 13 разів. Її найкращий результат – півфінал у 2019 році.
Еліна не може подолати третє коло US Open з моменту повернення з декрету в 2023 році – у 3 із 4 турнірів після паузи завершувала виступи саме на цій стадії, ще раз програвала в першому колі.
Калинська зіграє у 1/8 фіналу проти Емми Наварро.
Нагадаємо, Костюк у двох сетах упевнено переграла «нейтральну» алєксандрову та вийшла до 1/8 фіналу US Open.
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