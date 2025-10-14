Подрез впевнено стартувала на турнірі у Франції
Українка розгромила француженку на старті змагань
близько 1 години тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (433 WTA) впевнено стартувала на турнірі серії ITF W50 у французькому Шербур-ан-Котантені.
У першому раунді українка у двох сетах обіграла господарку Кім К’ярелло (1073 WTA) — 6:2, 6:2.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин. За цей час українка оформила один ейс, допустила сім подвійних помилок і реалізувала чотири брейки.
