Денис Сєдашов

18-річна українська тенісистка Вероніка Подрез (477 WTA) не змогла здобути титул на турнірі серії ITF W35 у французькому Реймсі.

У фіналі вона поступилася росіянці александрі шубладзе (675 WTA) з рахунком 4:6, 4:6.

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини. За цей час Подрез оформила один ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала три брейки.

Її суперниця зробила один ейс, тричі помилилася на подачі та виконала чотири брейки, що й дозволило їй здобути перемогу.

