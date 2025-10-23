Олійникова зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 125 в Флоріанополісі
Українка залишила за бортом представницю Аргентини
близько 2 годин тому
Олександра Олійникова / Фото - БТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№139 WTA) зіграла матч в рамках другого раунда турніру WTA 125 в Флоріанополісі.
Олександра з рахунком 6:4, 7:6(5) перемогла аргентинку Хулію Ріеру (№192 WTA).
Матч тривав 1 годину 44 хвилини. За цей час Олійникова жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала всі 7 брейкпойнтів, що мала.
В першому колі українка здолала іншу представницю Аргентини Луїзіну Джованніні (№277 WTA) – 6:2, 6:0.
В чвертьфіналі Олійникова зіграє проти угорки Панни Удварді.
Поділитись