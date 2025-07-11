Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 193) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 у Нідерландах обіграла Лауру Самсон (WTA, 276) 2:6, 6:3, 6:2.

За 1 годину 46 хвилин на корті українка двічі подала навиліт та реалізувала 4 брейк-поінти з семи. Чешка зробила 3 брейки та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Олійникової на турнірі у Гаазі стане переможниця протистояння Гіомар де Реалес – Дженні Лім.

Визначилися фіналістки Wimbledon-2025.