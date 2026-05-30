Українок на Roland Garros залишилося дві. Олійникова в 1/16 фіналу поступилася «нейтральній» шнайдер
Після «близького» першого сету українка без шансів програла другий
Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на Roland Garros-2026 на стадії 1/16 фіналу.
У третьому раунді українка, яка посідає 65-те місце в рейтингу WTA, поступилася «нейтральній» діані шнайдер, 23-й ракетці світу, — 5:7, 1:6.
Перший сет вийшов доволі напруженим: суперниці тримали рівновагу до рахунку 5:5, однак у кінцівці шнайдер зуміла взяти два гейми поспіль і закрити партію на свою користь.
У другому сеті боротьби фактично не вийшло. Після рахунку 1:1 шнайдер виграла п’ять геймів поспіль і завершила матч перемогою.
Після вильоту Олійникової на Roland Garros-2026 серед українок залишилися дві тенісистки — перша та друга ракетки України Еліна Світоліна і Марта Костюк.
В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич (WTA 11), а Костюк зустрінеться з польською тенісисткою Ігою Швьонтек (WTA 3).