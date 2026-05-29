Сергій Разумовський

Марта Костюк (15 WTA) стала п’ятою тенісисткою у XXI столітті, якій вдалося виграти перші 15 матчів сезону на ґрунті.

Раніше подібне досягнення підкорювалося лише чотирьом тенісисткам: Вінус Вільямс у 2004 році, Жустін Енен у 2005-му, Серені Вільямс у 2012 та 2013 роках, а також Ізі Швьонтек у 2022-му.

Саме Швьонтек стане наступною суперницею Костюк на Roland Garros-2026. У четвертому колі українка зіграє проти третьої ракетки світу Іги Швьонтек.

Польська тенісистка в 1/16 фіналу провела національне дербі проти Магди Лінетт, яка посідає 73-тє місце в рейтингу WTA. Швьонтек перемогла у двох сетах, а матч тривав 1 годину 27 хвилин.

Історія очних зустрічей Костюк і Швьонтек налічує три матчі. У всіх трьох перемогу здобувала польська тенісистка. У 2024 році суперниці двічі грали між собою на хардових турнірах — в Індіан-Веллсі та Цинциннаті. Також Костюк і Швьонтек уже зустрічалися на цій самій стадії Roland Garros — в 1/8 фіналу французького мейджора п’ять років тому.

Таким чином, у четвертому колі Ролан Roland Garros спробує не лише продовжити свою переможну серію на ґрунті, а й уперше в кар’єрі обіграти Швьонтек.

