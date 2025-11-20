Урсу поступився сіяному та не зумів пробитися до чвертьфіналу Challenger
Українець у трьох сетах програв Мрві
Вадим Урсу (ATP, 452) у другому раунді турніру серії Challenger поступився сьомому сіяному Максіму Мрві (ATP, 361) 7:6 (5), 1:6, 4:6.
За 2 години 20 хвилин на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з дванадцяти та 4 рази помилився при подачі. Чех зробив 4 ейси, 6 брейкків та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Урсу поки не перемагав.
