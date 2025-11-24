Урсу вийшов у друге коло Challenger
Українець у Пакистані у трьох сетах переграв місцевого тенісиста
близько 8 годин тому
Вадим Урсу (ATP, 452) у першому раунді турніру серії Challenger у Пакистані обіграв Мухаммада Шаоїба 6:3, 6:7 (9), 6:3.
За 2 години 43 хвилини на корті українець зробив 4 ейси, реалізував 7 брейк-поінтів з тринадцяти та 7 разів помилився при подачі. Пакистанець зробив 2 ейси, 5 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Наступним суперником українця стане росіянин тімофєй дєрєпаско.
