Урсу програв першому сіяному у фіналі кваліфікації турніру в Іспанії
Українець у двох сетах поступився представнику Великої Британії Пеністону
8 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Вадим Урсу (ATP, 425) у фіналі відбору турніру серії Challenger в Іспанії поступився першому сіяному Раяну Пеністону (ATP, 249) 3:6, 2:6.
За півтори години на корті українець 1 раз подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінт з чотмрьох та 4 рази помилився при подачі. Британець зробив 3 ейси, 4 брейки та 2 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Збірна України визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.
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