Перша ракетка України поступився на старті турніру у Сан-Марино
Сачко у трьох сетах програв шостому сіяному
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 213) у першому колі турніру серії Challenger у Сан-Марино програв шостому сіяному Федеріко Агустіно Гомесу (ATP, 210) 2:6, 6:4, 6:7 (6).
За 2 з половиною години на корті українець 1 раз подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з п’яти та 5 разів помилився при подачі. Аргентинець зробив 8 ейсів, 3 брейки та 8 «подвійних». Це була перша очна дуель тенісистів.
Збірна України визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.
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