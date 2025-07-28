Урсу та Орлов програли на старті кваліфікації Challenger
Українці не зуміли потрапити в основну сітку змагань
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Владислав Орлов та Вадим Урсу поступилися у півфіналі кваліфікації турнірів серії Challenger.
Урсу у першому матчі відбору змагань у португальському Порту поступився італійцю Леонардо Россі 3:6, 4:6. Орлов на тій же стадії змагань у Німеччині програв восьмому сіяному Флоріану Брозці 4:6, 4:6.
Нагадаємо, що Надія Кіченок стала тріумфаторкою турніру WTA у Чехії.