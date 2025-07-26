Кіченок перемогла з камбеком та стала чемпіонкою турніру WTA у Празі
Надія у парі з Ніномією виграли титул у Чехії
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Надія Кіченок та Макото Ніномія у фіналі турніру серії WTA250 у чеській Празі обіграли Луціє Гавлічкову та Лауру Самсон 1:6, 6:4, 10-7.
За майже півтори години на корті україно-японський тандем реалізував 2 брейк-поінти з дев’яти та тричі помилився при подачі. Чешки зробили 2 ейси, 3 брейки та 5 «подвійних». Відзначимо, що це одинадцятий титул Надії на змаганнях WTA Туру.
Нагадаємо, що Надія представить Україну у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
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