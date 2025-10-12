Олег Гончар

В фіналі турніру ATP 1000 в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро (ATP 204) обіграв свого двоюрідного брата, француза Артура Ріндеркнеша (ATP 54) з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Вашеро на дебютну в кар'єрі перемогу витратив 132 хвилини, за які він подав вісім ейсів проти 11 у брата. При цьому, обидва допустили по одній подвійній помилці.

Також Вашеро реалізував три із 14 брейків проти єдиного використаного у Ріндеркнеша.

Вашеро став найбільш низькорейтинговим чемпіоном турніру АТР 1000, перевершивши рекорд Борні Чорича, який переміг в 2022 році в Цинциннаті.

Нагадаємо, що Вашеро на шляху до фіналу обіграв Руне та Джоковича.