Володимир Кириченко

202-а ракетка світу представник Монако Валентен Вашеро вперше у кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турніру категорії Masters.

У 1/8 фіналу турніру у Шанхаї він обіграв 31 ракетку світу нідерландця Таллона Грікспора. Зустріч завершилася з рахунком 4:6, 7:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 23 хвилини. За цей час Вашеро виконав 13 ейсів, припустився однієї подвійної помилки і реалізував один брейк-пойнт з чотирьох. На рахунку Грикспора 11 ейсів, одна подвійна помилка та один реалізований брейк-пойнт із семи.

Вашеро став першим в історії представником Монако, який дійшов до 1/4 фіналу ATP-турніру.

Masters у Шанхаї відбувається з 1 по 12 жовтня. Чинним чемпіоном турніру є друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер.

Нагадаємо, 38-річний Новак Джокович став найстаршим чвертьфіналістом в історії Masters.