Вашеро – перший в історії Монако тенісист, який вийшов до 1/4 фіналу турніру ATP
На турнірі у Шанхаї Валентен обіграв грізного нідерландця
близько 2 годин тому
202-а ракетка світу представник Монако Валентен Вашеро вперше у кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турніру категорії Masters.
У 1/8 фіналу турніру у Шанхаї він обіграв 31 ракетку світу нідерландця Таллона Грікспора. Зустріч завершилася з рахунком 4:6, 7:6, 6:4.
Матч тривав 2 години 23 хвилини. За цей час Вашеро виконав 13 ейсів, припустився однієї подвійної помилки і реалізував один брейк-пойнт з чотирьох. На рахунку Грикспора 11 ейсів, одна подвійна помилка та один реалізований брейк-пойнт із семи.
Вашеро став першим в історії представником Монако, який дійшов до 1/4 фіналу ATP-турніру.
Masters у Шанхаї відбувається з 1 по 12 жовтня. Чинним чемпіоном турніру є друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер.
Нагадаємо, 38-річний Новак Джокович став найстаршим чвертьфіналістом в історії Masters.
Поділитись