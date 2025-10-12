Олег Гончар

Підданий Монако Валентен Вашеро (ATP 204) після перемоги на турнірі ATP 1000 у Шанхаї піднявся на 164 позиції в лайв-рейтингу ATP.

Після першого титулу в кар’єрі Вашеро піднявся на 40-у сходинку.

Як найменшрейтинговий чемпіон він перевершив рекорд Борни Чорича (ATP 152), який виграв турнір в Цинциннаті у 2022 році.

Також Вашеро став третім кваліфаєром в історії, який зміг виграти турнір ATP 1000.

Нагадаємо, що в фналі турніра у Шанхаї він обіграв двоюрідного брата Артура Ріндеркнеша.