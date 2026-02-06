Відбулося жеребкування матч Кубка Девіса Люксембург – Україна
Ігри пройдуть 7-8 лютого
Фото: ФТУ
Відбулося жеребкування матчу Першої світової групи Кубка Девіса за участі України та Люксембургу.
У перший ігровий день відбудуться дві гри одиночного розряду – «синьо-жовтих» представлять Олексій Крутих та Владислав Орлов.
Кубок Девіса. Перша світова група. Плей-оф
Перший день (початок 7 лютого о 14:00 за київським часом)
Олексій Крутих – Кріс Родеш
Владислав Орлов – Алекс Кнафф
Другий день (початок 8 лютого о 12:00 за київським часом)
В’ячеслав Бєлінський / Олександр Овчаренко – Кріс Родеш / Алекс Кнафф
Владислав Орлов – Кріс Родеш
Олексій Крутих – Алекс Кнафф
Трансляції матчів пройдуть на платформі Maincast Sport.
